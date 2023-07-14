В Межвузовском студенческом кампусе планируется разместить лаборатории биоинженерии

В настоящее время научные сотрудники работают с синтетическими соединениями, которые войдут в основу антидепрессивных и разжижающих кровь препаратов. Современные компьютерные технологии и молекулярная генетика позволяет сегодня создавать импланты, замещающие кости, а на биопринтерах печатать модели органов с помощью биочернил и человеческих клеток.