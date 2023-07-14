Стал известен самый дешёвый город Башкирии по ценам на пастеризованное молоко

В июне самым дешёвым городом по ценам на пастеризованное молоко стал Нефтекамск. Там приобрести литр молока можно в среднем за 62,20 рубля. На условном втором месте оказался Стерлитамак (62,90 руб.), а на третьем — Сибай (64,60 руб.). Самая высокая средняя цена на молоко в Уфе (68,31 руб.).