Стал известен самый дешёвый город Башкирии по ценам на пастеризованное молоко

Специалисты Башстата рассказали, какой город республики отличается самыми низкими ценами на молоко.
В июне самым дешёвым городом по ценам на пастеризованное молоко стал Нефтекамск. Там приобрести литр молока можно в среднем за 62,20 рубля. На условном втором месте оказался Стерлитамак (62,90 руб.), а на третьем — Сибай (64,60 руб.). Самая высокая средняя цена на молоко в Уфе (68,31 руб.).
В среднем по региону стоимость пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности составила 66,34 рубля за литр. Это на 1,39 рубля меньше, чем в мае.