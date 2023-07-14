В Уфе мужчине вынесли приговор за мошенничество при получении средств маткапитала

В башкирской столице за мошенничество при получении средств материнского капитала вынесли приговор местному жителю. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам условного лишения свободы. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В 2020 году семья получила маткапитал в связи с рождением ребенка. Глава семейства решил его незаконно обналичить.
В последующем пенсионный орган на основании подложных документов перечислил на счет мужчины средства господдержки, которыми он рассчитался по договору займа.