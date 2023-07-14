В Уфе мужчине вынесли приговор за мошенничество при получении средств маткапитала

В башкирской столице за мошенничество при получении средств материнского капитала вынесли приговор местному жителю. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам условного лишения свободы. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото №1 - В Уфе мужчине вынесли приговор за мошенничество при получении средств маткапитала

В 2020 году семья получила маткапитал в связи с рождением ребенка. Глава семейства решил его незаконно обналичить.

В августе того же года глава семейства вступил в сговор с неустановленными лицами потребительского кооператива и коммерческой фирмы на совершение хищения бюджетных средств. С этой целью работники компаний подготовили пакет документов с заведомо ложными сведениями о том, что мужчина получил заем на строительство жилого дома в Архангельском районе. В действительности не намереваясь улучшать жилищные условия, он получил от кооператива на свой банковский счет свыше 466 тыс. рублей, которые обналичил.

пресс-служба прокуратуры Советского района Уфы

В последующем пенсионный орган на основании подложных документов перечислил на счет мужчины средства господдержки, которыми он рассчитался по договору займа.

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