В Уфе сотрудников «Уфаводоканала» обвиняют во взяточничестве

В Уфе сотрудников «Уфаводоканала» осудят по делу о незаконном подключении домов к центральному водоснабжению. Информацию об этом распространил Следственный комитет республики.

Фото №1 - В Уфе сотрудников «Уфаводоканала» обвиняют во взяточничестве

Сообщается, что в 2021 году двое руководителей отдела и один специалист предлагали жителям незаконно подключить свои дома к центральному водоснабжению за вознаграждение в размере от 25 до 30 тысяч рублей.  Злоумышленники незаконно подключили к водоснабжению 40 частных домов и поделили между собой полученные средства. 

В результате за самовольное использование водоснабжения предприятие недополучило более 3,5 миллионов. Преступникам предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления.

Двое из них свою вину признали. На их имущество наложен арест на сумму более 6,6 миллионов рублей. 

Уголовное дело направлено в суд.

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