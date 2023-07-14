В Уфе сотрудников «Уфаводоканала» обвиняют во взяточничестве

В Уфе сотрудников «Уфаводоканала» осудят по делу о незаконном подключении домов к центральному водоснабжению. Информацию об этом распространил Следственный комитет республики.

Сообщается, что в 2021 году двое руководителей отдела и один специалист предлагали жителям незаконно подключить свои дома к центральному водоснабжению за вознаграждение в размере от 25 до 30 тысяч рублей. Злоумышленники незаконно подключили к водоснабжению 40 частных домов и поделили между собой полученные средства.

В результате за самовольное использование водоснабжения предприятие недополучило более 3,5 миллионов. Преступникам предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления.

Двое из них свою вину признали. На их имущество наложен арест на сумму более 6,6 миллионов рублей.