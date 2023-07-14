В Уфе задержан преступник, оформлявший микрозаймы через аккаунты пользователей Госуслуг

Киберпреступник из Санкт-Петербурга задержан в Уфе, сообщает МВД России. Он подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Предполагается, что злоумышленник создал несколько фишинговый веб-ресурсов, которые имели точное внешнее сходство с официальными страницами различных государственных учреждений.

Во время использования сайтов пользователи вводили свои данные учетных записей, под которыми были зарегистрированы на портале Госуслуг. Таким способом аферист получал доступ к их аккаунтам. Затем изменял пароли и подавал заявки на получение микрозаймов.

Заемные денежные средства он выводил через анонимные электронные кошельки и обналичивал. Как только лимит на получение кредитных средств исчерпывался, учетная запись удалялась вместе с информацией о ее использовании.

Во время обыска у преступника было обнаружено 25 SIM-карт, несколько средств связи и банковский пластик. Пострадали 130 человек.