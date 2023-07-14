В Башкирии напомнили о приближающемся сроке уплаты НДФЛ

До 17 июля необходимо уплатить налог на доходы физических лиц за 2022 год, информирует УФНС России по Башкирии.

Это необходимо сделать тем, кто представил налоговую декларацию по доходам, полученным в прошлом году из различных источников, включая продажу имущества, находившегося в собственности менее минимального срока, сдачу имущества в аренду, доходы из-за рубежа, предпринимательскую деятельность и другие источники доходов.

Для уплаты налога можно воспользоваться онлайн-сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Он предоставляет удобную возможность осуществить оплату через интернет.

Важно отметить, что начиная с 18 июля за каждый день просрочки уплаты налога на доходы физических лиц будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России.