В Башкирии прокуратура оштрафовала муниципалитет за плохие дороги

Прокуратура Кумертау провела проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По информации ведомства, на основных центральных улицах города много выбоин и ям, а на дорожном полотне отсутствуют необходимые разметки, включая участки, прилегающие к образовательным учреждениям.

Эти факторы создают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и угрожают жизни и здоровью граждан. В связи с этим прокуратура города направила представление главе администрации с требованием устранить выявленные нарушения.

По инициативе прокуратуры орган местного самоуправления был оштрафован в соответствии с пунктом 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений») на сумму в 100 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства работы по устранению ям и нанесению дорожной разметки были возобновлены.