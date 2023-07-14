В Башкирии два мальчика подожгли сухую траву: возник пожар

В Башкирии нашли двух детей, которые подожгли сухую траву. Из-за возгорания вспыхнул пожар.
13 июля во время патрулирования территории около городского пляжа сотрудники полиции заметили задымление в районе Нижнего селения. Они незамедлительно прибыли на место происшествия. На улице Канатной горела сухая трава. Огонь быстро распространился на площади 200 кв.м., а до забора ближайшего дома оставалось всего 20 м.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили о возгорании в службу пожарной охраны. До приезда пожарных полицейские пытались потушить огонь самостоятельно. Также они установили виновников пожара. Ими оказали два ребёнка 10 и 8 лет.
Мальчики пояснили, что нашли на улице зажигалку и начали играть с ней. Одной искры оказалось достаточно, чтобы возникло пламя в сухой траве. Из-за ветра огонь быстро распространился. Сначала дети пытались сбить пламя палками, но им это не удалось. Испугавшись, один из них убежал домой, а второй догадался попросить помощи у взрослых. В результате пожар был оперативно потушен, ущерб имуществу нанесён не был, пострадавших нет.