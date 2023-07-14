В Башкирии два мальчика подожгли сухую траву: возник пожар

Мальчики пояснили, что нашли на улице зажигалку и начали играть с ней. Одной искры оказалось достаточно, чтобы возникло пламя в сухой траве. Из-за ветра огонь быстро распространился. Сначала дети пытались сбить пламя палками, но им это не удалось. Испугавшись, один из них убежал домой, а второй догадался попросить помощи у взрослых. В результате пожар был оперативно потушен, ущерб имуществу нанесён не был, пострадавших нет.