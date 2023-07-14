В Башкирии предприниматель подарил жилье пушистым

В башкирском городе Агидель установлены специальные домики для кошек и котов. Их изготовил один из местных предпринимателей в рамках проекта «Атайсал».

Согласно информации ЦУР со ссылкой на администрацию города, эти уютные жилища размещены на территории двух городских площадок: в парке «Волны Агидели» и у светового фонтана.

Любой желающий может накормить пушистых друзей, просто поместив пищу в специальную миску.

Мэрия города обратилась к жителям с просьбой не ломать домики и поддерживать порядок.

Данная инициатива связана с проектом «Атайсал-малая родина», который реализуется в республике уже более двух лет. В рамках этого проекта уроженцы региона совершенствуют и благоустраивают свои территории, сохраняют историческую память и способствуют дальнейшему развитию Башкирии.