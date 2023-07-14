В Башкирии посчитали количество случаев заражения опасной инфекцией

С начала текущего года в Башкирии было зафиксировано 8 687 случаев укусов клещей, из которых 2 985 получили дети.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в этом году были выявлены и зарегистрированы 13 случаев инфекционного клещевого боррелиоза. Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 7 человек.
Специалисты
лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии исследовали
10 182 клеща, которые были сняты с людей.
По результатам исследования установлено, что 1,7% из них были заражены вирусом клещевого энцефалита, а 22,5% являлись возбудителями инфекционного боррелиоза.