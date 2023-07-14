Стало известно, почему Уфа является одним из самых зелёных городов-миллионников

Уфу назвали самым зелёным городом-миллионником. К такому выводу пришли учёные Евразийского НОЦ.
Специалисты внимательно изучали состояние различных видов древесных растений в городской среде. Особое внимание уделялось пространственной и количественной характеристике, оценивалась доступность зеленых насаждений для уфимцев.
Оказалось, зелёные насаждения Уфы занимают примерно 35% площади города, а оценка состояния зеленых насаждений города по индексу NDVI (нормализованный вегетационный индекс) – что большая часть зеленых насаждений находится в хорошем состоянии.
Результаты исследований ученых Башкирии опубликованы в высокорейтинговом международном журнале Forests, индексируемом в базе данных Web of Science. Их научная работа поможет решить проблему озеленения современных мегаполисов и тиражировать методику и на другие города мира.