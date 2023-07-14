В Уфе озвучили основные нарушения по итогам проверок общественного транспорта

Сотрудники Госавтоинспекции в Уфе озвучили результаты проверок общественного транспорта, проведенных 13 июля на трассе Уфа-Оренбург.

В рамках межведомственного взаимодействия были проверены более 30 автобусов и маршрутных такси. Из этого числа зафиксированы 17 административных нарушений.

Наиболее популярными нарушениями стали: управление транспортными средствами с неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством, эксплуатация транспорта с превышением уровня шума, нарушение правил перевозки пассажиров и использованияремней безопасности.

В результате два транспортных средства были отправлены на специализированную автостоянку.