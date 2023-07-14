В некоторых водоемах Башкирии купаться опасно

С таким предупреждением обратился к жителям региона республиканский Роспотребнадзор. Причина в том, что в этих водоемах есть риск заражения церкариозом - паразитарным заболеванием, которое вызвано личинками гельминтов водоплавающих птиц.

Церкариоз может быть передан человеку во время купания в водоемах, особенно в стоячей воде, где обитает много уток. Личинки паразитов, известные как церкарии, не представляют прямой опасности для людей. При этом они могут проникнуть в подкожный жировой слой. Этот паразит способен вызывать такие симптомы как покраснение кожи, сильный зуд, появление мелких красных волдырей и прыщей.

Кроме того, иногда заразившийся церкариозом может почувствовать нарушение сна, небольшое повышение температуры и сухой кашель. Неосложненные клинические проявления обычно исчезают через полторы-две недели после заражения. Однако пигментация в местах высыпаний может сохраняться до 3 недель.