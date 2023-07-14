В Башкирии благоустроят очередную общественную территорию

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии сообщили о текущих работах по благоустройству общественной территории в деревне Дорогино, расположенной в Уфимском районе.

Реализация этого проекта стала возможна благодаря федеральной инициативе «Жильё и городская среда», который нацелен на создание комфортной городской среды для населения.

На данный момент производятся работы по обустройству территории на улице Пикунова. Рабочие уже установили зону для воркаута, хоккейную коробку, постелили асфальт и сделали дорожки.

Также установлены фонари и скамейки для удобства посетителей. В ближайших планах – установка детского игрового оборудования и сцены, а также озеленение территории.

Добавим, национальный проект «Жильё и городская среда» был разработан по поручению Владимира Путина.