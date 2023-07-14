Жительница Башкирии отсудила 180 тысяч за травмированную в ДТП дочь

Виновник аварии сообщил, что осознаёт причиненный вред и попросил в суде учитывать его материальное положение. Женщина травмированной дочки попросила взыскать компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а также расходы на посещение детского медицинского центра на сумму 2800 рублей. Требования были удовлетворены частично: с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в размере 180 тысяч рублей, а также расходы на лечение в размере 2800 рублей.