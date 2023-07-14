В Башкирии наркодельцы пытались сбыть 32 кг наркотиков

По сообщению прокуратуры Башкортостана, в отношении трех жителей Нижнего Тагила утверждено обвинительное заключение. Они были задержаны по статьям «незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Известно, что в период с начала ноября 2022 года по январь 2023 года подсудимые организовали преступную группу с целью незаконного сбыта наркотических веществ в больших объемах.
По указанию некоего неустановленного руководителя они транспортировали более 32 кг наркотиков из Ленинградской и Московской областей в Башкортостан с целью их последующего сбыта. В Чекмагушевском, Иглинском и Дюртюлинском районах обвиняемые разместили 9 кг запрещенных веществ в специально оборудованных для этого местах.
Полицейские успешно пресекли незаконную деятельность преступников и изъяли из их автомобиля 23 кг наркотиков, а также весы и материалы для упаковки.
В ходе расследования обвиняемые частично признали свою вину. Уголовное дело будет передано в Верховный суд Башкортостана для проведения судебного разбирательства по существу.