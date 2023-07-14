В Башкирии снизилась детская преступность

В Башкирии снижается количество преступлений, совершенных детьми. Это подтверждает отчет МВД России, опубликованный на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.

За первые полгода текущего года в республике было зарегистрировано 262 несовершеннолетних преступника, что составляет 0,14% от общего числа детей в возрасте от 14 до 17 лет.

В 2022 году за период с января по июнь в Башкирии было выявлено 304 малолетних преступника (0,17%). За аналогичный период 2021 года этот показатель был равен 338 (0,19%), а в 2020 году – 468 (0,27%).