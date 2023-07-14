В Архангельском районе Башкирии района реконструировали мост через реку Басу

Нынешней зимой мост ввели в эксплуатацию. Его открытие посвятили пятилетию парка, который тоже построили в рамках проекта «Атайсал». Там находится памятник героям Великой Отечественной войны, зоны отдыха и спорта.

Мечеть «Ихлас» в деревне Тереклы – одна из первых инициатив сельчан, которая была построена в рамках проекта «Атайсал». Её начали возводить в 2013 году. Строительство шло четыре года силами местных предпринимателей и жителей.