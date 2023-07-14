Хоккеисты «Салавата Юлаева» вышли из отпуска и прошли углубленный медосмотр

До старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги команда будет готовиться полтора месяца. Сборы у «Салавата Юлаева» пройдут в столице Башкортостана. О медосмотре и новичках команды – в нашем сюжете.

Для 27-летнего Александра Шарова прошедший сезон получился очень успешным. В Сибири он набрал 55 очков и готов выходить на новый уровень. В Новосибирске нападающий выступал на протяжении семи сезонов. Теперь ему предстоит заменить в первом звене ушедшего в СКА Александра Кадейкина.

Одним из факторов перехода был стиль игровой команды, я себя в нём вижу, думаю, это будет мне в пользу. Я очень люблю проходить, у нас хоккей позже, все матчи, которые показывают, следил за командой. Знаю, что как. Александр Шаров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Помимо Шарова, в «Салавате Юлаеве» есть ещё шесть новичков: нападающие Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко, защитники Семён Луговяк и Алексей Василевский. На последнем рубеже вместе с Ильёй Ежовым в этом сезоне будет голкипер из «Северстали» Александр Самонов. Одним из тех, кому предстоит проявить себя в новой команде, является 22-летний форвард Матвей Гуськов, уже двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

С ребятами молодыми 2001-го года – Башкиров, Алалыкин, Родя Амиров – в сборной с ними играли. Ребята, кто из Северстали, я с ними знаком тоже. Матвей Гуськов, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Настроение у всех хоккеистов в новой команде отличное. Новичков быстро приняли в коллектив. Все понимают, что впереди у «Салавата» сезон, в котором команда должна показать результат лучше, чем этой весной, когда юлаевцы вылетели в первом раунде плей-офф от «Адмирала».

Отлично отдохнул, было много времени, потому что чуть-чуть раньше окончили сезон. Поэтому успел отдохнуть, восстановить тело, хорошо позаниматься над физсостоянием, отпуск прошел плодотворно, набрался сил. Алексей Пустозёров, нападающий ХК «Салават Юлаев»