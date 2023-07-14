В Белорецком районе Башкирии снят режим ЧС: пожар потушен

Режим «Чрезвычайная ситуация» снят в Башкирии после тушения крупного лесного пожара. Режим действовал на территории Серменевского и Узянского сельсоветов Белорецкого района.

По информации регионального МЧС, решение о снятии режима ЧС принято по нескольким причинам. Прежде всего, возгорания были локализованы, что исключило угрозу их распространения на населенные пункты Азнагулово и Катарыш. Кроме того, отсутствовали опасные погодные условия, которые могли поспособствовать возникновению новых возгораний.