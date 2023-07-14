В 2023 году уфимцы отдали мошенникам свыше 600 млн рублей

За первые полгода 2023 года жители башкирской столицы пополнили кошельки мошенников на общую сумму более 600 млн рублей. Об этом сообщил своим подписчикам в социальных сетях мэр города Ратмир Мавлиев.

Он отметил, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы и придумывают новые методы обмана. В связи с этим он подчеркнул необходимость разработки новых и нетрадиционных подходов в борьбе с такими преступлениями.

По словам главы муниципалитета, власти должны выработать эффективные механизмы и решения, которые смогут предотвратить подобные инциденты.