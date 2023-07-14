В Уфе временно ограничат проезд по улице Архитектора Рехмукова

В башкирской столице временно ограничат проезд по улице Архитектора Рехмукова. Ограничение будет действовать с 17 по 23 июля со стороны улицы Комсомольской.

По информации городской администрации, временное ограничение связано со строительством ливневой канализации и переустройством сетей водопровода. Для жителей микрорайона будет организован проезд со стороны Рудольфа Нуреева.