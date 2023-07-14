Российские ученые разработали метод определения депрессии по голосу

Российские ученые разработали технологию, которая определяет депрессию по голосу. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского университета. 

Фото №1 - Российские ученые разработали метод определения депрессии по голосу

По словам ученых, создан новый метод способный с высокой точностью определить наличие депрессии в речи человека. Метод заключается в том, чтобы  отличать людей с депрессивными расстройствами от здоровых с помощью частоты голоса, интонации и скорости речи.

С помощью разработанной нейросети станет возможным поставить диагноз. В ближайшее время планируется создать мобильное приложение. Пользователю нужно будет зачитать текст, а затем выполнить несколько заданий. Разработчики уверяют, что на весь анализ уйдет не более десяти минут. 

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