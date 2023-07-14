В России представили материнскую плату «Яна»

Российская компания объявила о запуске в серийное производство материнской платы "Яна" с форм-фактором Thin Mini-ITX. Плата предназначена для моноблоков и мини-ПК.
Системная плата поддерживает процессоры Intel Core 12 и 13-го поколения. В её основе — чипсет Intel Q670, обеспечивающий технологию Intel vPro, которая позволяет удалённо управлять компьютером даже без операционной системы и в случае отсутствия питания.
Новую материнскую плату для ПК протестировали на совместимость с российскими операционными системами. Также "Яну" отправили на прохождение сертификации и включение в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.