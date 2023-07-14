Радий Хабиров посетил Кигинский район с рабочей поездкой

Радий Хабиров в рамках рабочей поездки посетил сегодня северо-восток республики. Глава Башкортостана побывал на площадке будущего филиала парка «Патриот», а также осмотрел, как развивают сельское хозяйство в зоне рискованного земледелия. В рамках визита состоялась встреча с семьями погибших участников СВО и прошел семинар с главами сельских поселений.

Эту песню дети учили на протяжении всего заезда. То, что на финальном прогоне будет сам глава республики, для многих оказалось сюрпризом. В детский лагерь «Маяк» Радий Хабиров приехал, чтобы ознакомиться с проектом будущей реконструкции. На этой площадке власти намерены создать один из филиалов парка «Патриот».

За смену здесь одновременно смогут побывать 150 человек: не только старшеклассники, но и студенты колледжей. Для них построят дополнительные жилые модули. Таким образом, Кигинский район станет вторым после Баймакского, где откроются первые филиалы парка «Патриот». Это поможет разгрузить основную площадку в Чишминском районе.

Для патриотического обучения привлекать намерены и ветеранов боевых действий, которых в районе немало. Радию Хабирову показали Аллею героев с портретами земляков, защищавших интересы страны. Она, по словам главы района Зухры Гордиенко, будет пополняться новыми именами.

Аллея героев расположена в центральной части райцентра, в сквере, который реконструировали в прошлом году. Радий Хабиров осмотрел общественное пространство, после чего ознакомился с выставкой местных предпринимателей и общественных организаций. Не так давно в районе запустили курсы по обучению работе с беспилотниками.

Свою продукцию также представили ремесленники и фермеры. Несмотря на то, что район находится в зоне рискованного земледелия, сейчас здесь активно развивают сельское хозяйство. К примеру, предприятие по выращиванию сельхозкультур «Биотех Тугузлы» было образовано три года назад. За это время площадь возделываемой земли увеличили почти в десять раз.

Предприятие практикует так называемые бинарные посевы, когда на одной площадке выращивают две разные культуры. Например, чечевицу и горчицу – первая обогащает почву азотом, вторая спасает от вредителей. Компания осваивает новые виды культур, которые во многом нетипичны для данной местности, и уже смогла выйти на китайский рынок. За счёт того, что предприятие активно расширяется, нужны новые рабочие руки. В общей сложности на предприятии работают около 100 сотрудников, при этом рук всё равно не хватает. Для того чтобы восполнить дефицит кадров, руководство построило общежитие и намерено привлекать новых рабочих, в том числе из отдаленных районов, которые могли бы приезжать и работать здесь вахтовым методом.