Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Кигинском районе

Ваши дети – настоящие герои, которые с честью выполнили свой долг. Мы все ими гордимся и скорбим вместе с вами. Наша главная задача – всегда помнить о воинах, отдавших жизни за Родину, окружать их семьи вниманием и заботой. Поддержка семей наших воинов находится под моим личным контролем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан