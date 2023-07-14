Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Кигинском районе

Старший лейтенант Ильгизар Зиннуров, рядовые Мурат Юсупов и Ильгиз Латипов, а также ефрейтор Винер Сайфуллин посмертно были удостоены орденов Мужества. Руководитель региона выразил слова соболезнования и поблагодарил родителей за то, что они воспитали настоящих мужчин.

Глава республики предложил родителям воинов пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиодиспансере по специально разработанной программе.

Ваши дети – настоящие герои, которые с честью выполнили свой долг. Мы все ими гордимся и скорбим вместе с вами. Наша главная задача – всегда помнить о воинах, отдавших жизни за Родину, окружать их семьи вниманием и заботой. Поддержка семей наших воинов находится под моим личным контролем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров передал родителям погибших героев ордена генерала Шаймуратова. Руководитель региона поручил главе администрации Кигинского района принять меры по увековечению памяти погибших земляков и держать на контроле вопросы помощи семьям участников СВО.

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