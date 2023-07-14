Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Кигинском районе

Старший лейтенант Ильгизар Зиннуров, рядовые Мурат Юсупов и Ильгиз Латипов, а также ефрейтор Винер Сайфуллин посмертно были удостоены орденов Мужества. Руководитель региона выразил слова соболезнования и поблагодарил родителей за то, что они воспитали настоящих мужчин.
Глава республики предложил родителям воинов пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиодиспансере по специально разработанной программе.
Радий Хабиров передал родителям погибших героев ордена генерала Шаймуратова. Руководитель региона поручил главе администрации Кигинского района принять меры по увековечению памяти погибших земляков и держать на контроле вопросы помощи семьям участников СВО.