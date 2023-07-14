В Уфе на базе УАТ появится «Центр подготовки кадров для авиастроительной отрасли»

Уфимский университет науки и технологий выиграл грант в 100 миллионов рублей на создание авиастроительного кластера. В следующем году на базе Уфимского авиационного техникума, входящего в состав вуза, будет создан «Центр подготовки кадров для авиастроительной отрасли». В учебном учреждении появятся новые образовательно-производственные площадки.

Точный до десятой доли миллиметра 3D-принтер даёт право на ошибку автору проекта. А точнее, на её исправление. Теперь при разработке устройства необязательно сразу переходить к его металлическому воплощению.

Учебную площадку здесь выдает лишь юный вид первокурсников. В остальном это реальное рабочее место. Всё это недавно открытые мастерские, где студенты осваивают не теорию, а практические навыки. Техникум последние годы активно подается на федеральные гранты, чтобы на эти деньги улучшить материально-техническую базу. Заявку отправили и в программу «Профессионалитет».

Создание в техникуме кластера «Центр подготовки кадров для авиастроительной отрасли» подразумевает ещё более тесное сотрудничество с индустриальными партнерами, которое будет выгодно всем. Поэтому к грантовым 100 миллионам федеральных средств еще 50 добавляют заинтересованные в новых специалистах предприятия.