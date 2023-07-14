В Башкирии идет капремонт школ в рамках программы «Модернизация школьных систем образования»

В Нефтекамске и Бирском районе идет капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Образовательные учреждения откроют свои двери в сентябре. В этом году в республике ремонтируют 77 зданий. Восемь школ уже готовы к приему детей. Во многих муниципалитетах республики сдаются и объекты, ремонт в которых рассчитан на два года.

Работа на территории четвертой школы Нефтекамска вовсю кипит. Строители стараются успеть в срок, чтобы двери для учеников открылись к первому сентября. У них возникли и некоторые сложности. В ходе работ были обнаружены несущие стены, которым требуется укрепление. Сейчас активно прорабатывают вопросы дополнительного финансирования. В этом году в Нефтекамске под капитальный ремонт попали четыре образовательных учреждения: это три школы и гимназия. Ремонтируют также здание учебного заведения в селе Амзя.

Здание школы села Осиновка Бирского района было заложено полвека назад. Последний ремонт проводился 20 лет назад – протекала крыша, старые окна приходилось постоянно утеплять, полы проваливались, с потолка местами падала штукатурка. Поэтому и решили ко дню основания школы организовать здесь капремонт. Фасад уже утеплили, а часть стен покрасили в яркие цвета.

Еще три учебных заведения Бирского района участвуют в президентской программе. Одно из них находится в селе Баженово. Здесь уже капитальный ремонт завершен. Осталось установить только современную технику и мебель. А вот кабинеты химии, биологии и физики школы обновили по проекту «Точка роста».

В этом году в республике ремонтируют 77 зданий образовательных организаций в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Её реализация – это возможность для городов и районов полностью обновить школы, которым уже не один десяток лет, и создать комфортные условия для учеников.