В Уфе готовность Театра кукол составляет 70%

В Уфе готовность Башкирского театра кукол достигла 70%. Театр реконструируется и достраивается.

Вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов провел выездное совещание и отметил, что общая стоимость реконструкции театра составила 1,5 млрд рублей. Средства на его восстановление были получены в рамках национального проекта «Культура».