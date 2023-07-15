В Уфе готовность Театра кукол составляет 70%

В Уфе готовность Башкирского театра кукол достигла 70%. Театр реконструируется и достраивается.
Вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов провел выездное совещание и отметил, что общая стоимость реконструкции театра составила 1,5 млрд рублей. Средства на его восстановление были получены в рамках национального проекта «Культура».
Сейчас в театре ведутся фасадные работы, осуществляется внутренняя отделка, устройство внутренних инженерных систем, отопления, вентиляции, электрики, продолжается благоустройство прилегающей территории.