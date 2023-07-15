В Башкирии огнём охватило фабрику

В Нефтекамске около пяти часов утра на предприятии по производству изделий из полимерных материалов произошёл пожар.

Фото №1 - В Башкирии огнём охватило фабрику

Как сообщает МЧС республики, 53 работника ночной смены оперативно эвакуировались из горящего здания до приезда спасателей. Двое мужчин 33 и 27 лет попытались самостоятельно потушить возгорание, но надышались дымом. Им потребовалась помощь врачей.

Огонь повредил около 100 кв.м. помещения на 2 этаже. Тушение происходило по повышенному разряду, подали несколько стволов. В 06:12 пожар был ликвидирован. Причина устанавливается.

Фото: МЧС по РБ. 

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