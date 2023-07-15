В Башкирии огнём охватило фабрику

В Нефтекамске около пяти часов утра на предприятии по производству изделий из полимерных материалов произошёл пожар.

Как сообщает МЧС республики, 53 работника ночной смены оперативно эвакуировались из горящего здания до приезда спасателей. Двое мужчин 33 и 27 лет попытались самостоятельно потушить возгорание, но надышались дымом. Им потребовалась помощь врачей.