В Башкирии со дна реки подняли адмиралтейский якорь

В Башкирии на реке Ай нашли необычный предмет. Со дна подняли старинный якорь.
Как сообщает газета «Дуванский вестник», житель села Месягутово обнаружил якорь недалеко от местного пляжа. Мужчина отметил, что за восемь лет занятия «подводной охотой» это самая необычная находка. Сельчанин обратился в администрацию муниципалитета с просьбой поднять якорь со дна и установить его на набережной.
Реликвию не без труда вытащили с помощью трактора и на эвакуаторе доставили во двор администрации. Раритет очистят от ракушек и ржавчины, и тогда, возможно, обнаружится заводское клеймо. Якорь вполне мог оторваться от огромной грузовой баржи, которые сплавлялись по Аю ещё в 50-х годах — тогда река была ещё полноводной.