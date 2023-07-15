В Башкирии со дна реки подняли адмиралтейский якорь

Реликвию не без труда вытащили с помощью трактора и на эвакуаторе доставили во двор администрации. Раритет очистят от ракушек и ржавчины, и тогда, возможно, обнаружится заводское клеймо. Якорь вполне мог оторваться от огромной грузовой баржи, которые сплавлялись по Аю ещё в 50-х годах — тогда река была ещё полноводной.