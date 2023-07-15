Спасатели Башкирии помогли застрявшим туристкам

Сотрудники Госкомитета по ЧС совершали на катере профилактический рейд по Павловскому водохранилищу. Именно тогда они заметили несколько женщин на противоположном от населенного пункта берегу. Туристки активно звали на помощь.

Выяснилось, двух женщин 45 и 42 лет на берег привёз знакомый. Они хотели ознакомиться с местностью и прогуляться. Их друг уплыл, а у женщин разрядились телефоны. Позвонить товарищу или спасателям они не смогли.