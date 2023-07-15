В Башкирии задержали водителя, который совершил 111 нарушений ПДД

В Мелеузовском районе задержали водителя, который совершил 111 нарушений правил дорожного движения.
26-летнего парня на «Хонде Цивик» остановили по ориентировке. С 2019 года за молодым человеком числится 111 административных правонарушений. Из них 62 остались неоплаченными. Общая сумма штрафов достигла 76 тысяч рублей.
А в Белорецком районе на 227 км автодороги Белорецк-Магнитогорск инспекторы остановили автомобиль «Киа Спортейдж». Владелец автомобиля имеет задолженность по 97 административным нарушениям на сумму более 58 тысяч рублей.