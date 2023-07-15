В Башкирии появится новый историко-мемориальный комплекс «Земля Салавата»

Комплекс расположится возле деревни Текеево, откуда родом легендарный батыр. Территорию будущего парка посетил Радий Хабиров, которому рассказали о концепции уникального места.
Среди полей и лесов каменная юрта – единственное памятное свидетельство того, что именно в этих местах жил национальный герой. А вот родная деревня Салавата Юлаева, Текеево, давно осталась только на исторических картах. Как и русло реки, у которой она располагалась. И все же место каждый год притягивает тысячи туристов, которые хотят поближе взглянуть на родину легенды.
Мемориальный парк получит название «Земля Салавата». Это будет уникальное по своей архитектуре, масштабу и дизайну историческое пространство с современными решениями и технологиями, где, как уверяют организаторы, можно будет даже услышать голос героя.
В новом комплексе создадут смотровые площадки, беседки, амфитеатр, где будут проводить концерты и конкурсы чтецов, а также тематические зоны, связанные с Салаватом Юлаевым.
Комплекс станет одним из основных объектов, которые намерены возвести на территории геопарка «Янган-Тау». С его появлением, уверены специалисты, число туристов вырастет как минимум в два раза.
Туризм является одним из ключевых направлений, развитием которого сегодня активно занимаются власти региона. Особое внимание уделяется созданию обустроенных мест отдыха. Вблизи геопарка Главе республики показали проект будущего глэмпинга. Его возведут на берегу реки Юрюзань.
Что касается парка, то его общая площадь составит больше 4 га. Стоимость проекта – 115 млн рублей. Строительство будет проходить в два этапа. Первый намерены закончить к концу осени. Второй, связанный с финальным благоустройством территории, в мае следующего года. Ожидается, что открытие парка «Земля Салавата» состоится к следующему дню рождения национального героя, которое отмечается в июне.