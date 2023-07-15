В Башкирии появится новый историко-мемориальный комплекс «Земля Салавата»

Комплекс расположится возле деревни Текеево, откуда родом легендарный батыр. Территорию будущего парка посетил Радий Хабиров, которому рассказали о концепции уникального места.

Среди полей и лесов каменная юрта – единственное памятное свидетельство того, что именно в этих местах жил национальный герой. А вот родная деревня Салавата Юлаева, Текеево, давно осталась только на исторических картах. Как и русло реки, у которой она располагалась. И все же место каждый год притягивает тысячи туристов, которые хотят поближе взглянуть на родину легенды.

Мы приступили к формированию уникального комплекса. Здесь будет много интересных объектов, посявщённых жизни Салавата Юлаева. Нам нужно сделать сюда хорошую дорогу, чтобы был нормальный проезд. В целом, очень аккуратно относимся к этой красоте и создадим такой комплекс, на территорию которого можно будет приехать всей семьёй, прикоснуться к атмосфере, в которой вырос наш национальный герой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мемориальный парк получит название «Земля Салавата». Это будет уникальное по своей архитектуре, масштабу и дизайну историческое пространство с современными решениями и технологиями, где, как уверяют организаторы, можно будет даже услышать голос героя.

В новом комплексе создадут смотровые площадки, беседки, амфитеатр, где будут проводить концерты и конкурсы чтецов, а также тематические зоны, связанные с Салаватом Юлаевым.

Комплекс станет одним из основных объектов, которые намерены возвести на территории геопарка «Янган-Тау». С его появлением, уверены специалисты, число туристов вырастет как минимум в два раза.

Туризм является одним из ключевых направлений, развитием которого сегодня активно занимаются власти региона. Особое внимание уделяется созданию обустроенных мест отдыха. Вблизи геопарка Главе республики показали проект будущего глэмпинга. Его возведут на берегу реки Юрюзань.