Радий Хабиров предложил проводить учения поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» в парке «Патриот»

Глава Башкортостана принял участие в церемонии открытия межрегиональных учений добровольческих поисково-спасательных отрядов. Отделения из десяти регионов приехали в Уфимский район, чтобы обменяться опытом и повысить уровень навыков. «ЛизаАлерт» – это крупнейшая в России волонтерская организация, которая помогает в поиске пропавших людей. Не за деньги, а по зову сердце.
Ещё три месяца назад Инна сама была на месте новичков. А сейчас отряд уже не представляет работу без неё. Теперь она проводит обучение по компасу для добровольцев из десяти регионов страны, а сама учится на медика.
Пока Радий Хабиров осматривал учебные площадки и правда можно было успеть освоить краткий курс по поиску людей. А вот в школах подобных знаний не хватает: как ориентироваться по компасу или не заблудиться в лесу.
А вот для десяти регионов учебным центром стал Башкортостан. Здесь было решено провести межрегиональное обучение как для новичков, так и для опытных добровольцев.
Башкортостан –один из нескольких регионов России, где отряд «ЛизаАлерт» появился не как реакция на детскую трагедию и резонансный поиск, во время которого становится понятно, что такой команды не хватает. В республике отряд создали, задумавшись заранее, что он необходим.
Отряд существует на собственные средства и благотворительную помощь. Основные траты – бензин и оборудование. Но главное, в чем всегда и больше всего нуждается отряд, – люди.
Отряд «ЛизаАлерт», как большая семья. И члены этой семьи придут другу другу на помощь, даже находясь в других регионах.
Неважно, кто именно обнаружил человека, это заслуга каждого: и тех, кто работал в поле, и тех, кто сидел на телефонах, в соцсетях и вел оповещение. Все ради того, чтобы еще одна история поиска закончилась так.