Радий Хабиров предложил проводить учения поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» в парке «Патриот»

Глава Башкортостана принял участие в церемонии открытия межрегиональных учений добровольческих поисково-спасательных отрядов. Отделения из десяти регионов приехали в Уфимский район, чтобы обменяться опытом и повысить уровень навыков. «ЛизаАлерт» – это крупнейшая в России волонтерская организация, которая помогает в поиске пропавших людей. Не за деньги, а по зову сердце.

Ещё три месяца назад Инна сама была на месте новичков. А сейчас отряд уже не представляет работу без неё. Теперь она проводит обучение по компасу для добровольцев из десяти регионов страны, а сама учится на медика.

Пока Радий Хабиров осматривал учебные площадки и правда можно было успеть освоить краткий курс по поиску людей. А вот в школах подобных знаний не хватает: как ориентироваться по компасу или не заблудиться в лесу.

А вот для десяти регионов учебным центром стал Башкортостан. Здесь было решено провести межрегиональное обучение как для новичков, так и для опытных добровольцев.

Очень приятно, что вы проводите сегодняшнее мероприятие в Башкортостане. Нам интересно принимать такие слёты на постоянной основе. От имени республики хочу выразить вам слова глубокого уважения за всё, что вы делаете. Порой именно вы становитесь для людей последней надеждой найти своих родных и близких. Это непростой труд, который требует физических и моральных сил. Огромное спасибо вам за эту работу! Хочу выразить признательность поисковикам из Башкортостана. Только в прошлом году они отыскали почти 500 пропавших жителей. Пусть фраза «Найден! Живой!» чаще звучит в ваших рациях. Ещё раз примите слова самого глубокого уважения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан –один из нескольких регионов России, где отряд «ЛизаАлерт» появился не как реакция на детскую трагедию и резонансный поиск, во время которого становится понятно, что такой команды не хватает. В республике отряд создали, задумавшись заранее, что он необходим.

«ЛизаАлерт» иногда последний шанс, чтобы найти своих родных и близких. Люди делают это по зову сердца. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отряд существует на собственные средства и благотворительную помощь. Основные траты – бензин и оборудование. Но главное, в чем всегда и больше всего нуждается отряд, – люди.

Отряд «ЛизаАлерт», как большая семья. И члены этой семьи придут другу другу на помощь, даже находясь в других регионах.