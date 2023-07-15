Футбольный клуб «Уфа» 16 июля проведет первый матч нового сезона

Я считаю, что мы готовы на 60 процентов от своего оптимального состояния. На самом деле это и хорошо, потому что у нас есть потенциал к чему расти. Я очень доволен тем, как ребята работают, как они это все воспринимают. Я считаю, что сделало руководство клуба. Еще три недели назад я не мог мечтать, что нам удастся скомпоновать команду.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Уфа»