Футбольный клуб «Уфа» 16 июля проведет первый матч нового сезона

Главная футбольная команда республики начнет его во Второй лиге. Перед первой официальной игрой уфимцы провели открытую для болельщиков и прессы тренировку.

В летнее межсезонье «Уфа» обновилась на две трети. Чтобы презентовать изменившийся коллектив, в башкирском клубе решились на открытую тренировку. Еще никогда в истории болельщикам не давали возможности присутствовать на занятии от начала и до конца. Перед стартом к фанатам обратился главный тренер команды Сергей Гуренко.

Все новички перед тренировкой прошли традиционный «коридор» – обряд посвящения в команду. Большинство из них опытные футболисты, которые призваны решить задачу по возвращению в Первую лигу. Последними новобранцами стали вратарь Олег Баклов и сын главного тренера команды белорусский полузащитник Артем Гуренко.

Трансферное окно открыто до конца августа. Трансферы любят тишину. На сегодняшний момент мы готовы к старту чемпионата. Если появится игрок способный нас усилить, конечно, трансфер возможен.

Александр Егоров, генеральный директор ФК «Уфа»

За последний месяц в команде сменилось почти все руководство, тренерский штаб и большая часть команды. За столь короткий срок полноценно подготовиться к новому чемпионату было тяжело, но в стане уфимцев сделали все возможное.

Я считаю, что мы готовы на 60 процентов от своего оптимального состояния. На самом деле это и хорошо, потому что у нас есть потенциал к чему расти. Я очень доволен тем, как ребята работают, как они это все воспринимают. Я считаю,  что сделало руководство клуба. Еще три недели назад я не мог мечтать, что нам удастся скомпоновать команду.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Уфа»

Болельщикам еще только предстоит познакомиться с новыми игроками поближе. Но уже сейчас ощущается высокое внимание фанатов к команде. Одним из любимцев в следующем сезоне может стать Иван Хлебородов. Забивной нападающий в прошлом сезоне отправил в ворота соперников 17 мячей за «Калугу». 

В любом случае в новой команде моя работа – забивать голы. Это всегда ответственность, я ее чувствую и не боюсь этой ответственности.

Иван Хлебородов, нападающий ФК «Уфа»
БАШКОРТТАР-БСТ

Первый матч «Уфа» проведет на выезде против «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области. Башкирской команде предстоит совершить перелет по маршруту Уфа – Москва – Ставрополь, а затем преодолеть почти двести километров на автобусе.

Игра начнется в воскресенье в 21:00 по уфимскому времени.

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