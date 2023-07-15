Футбольный клуб «Уфа» 16 июля проведет первый матч нового сезона

Главная футбольная команда республики начнет его во Второй лиге. Перед первой официальной игрой уфимцы провели открытую для болельщиков и прессы тренировку.
В летнее межсезонье «Уфа» обновилась на две трети. Чтобы презентовать изменившийся коллектив, в башкирском клубе решились на открытую тренировку. Еще никогда в истории болельщикам не давали возможности присутствовать на занятии от начала и до конца. Перед стартом к фанатам обратился главный тренер команды Сергей Гуренко.
Все новички перед тренировкой прошли традиционный «коридор» – обряд посвящения в команду. Большинство из них опытные футболисты, которые призваны решить задачу по возвращению в Первую лигу. Последними новобранцами стали вратарь Олег Баклов и сын главного тренера команды белорусский полузащитник Артем Гуренко.
За последний месяц в команде сменилось почти все руководство, тренерский штаб и большая часть команды. За столь короткий срок полноценно подготовиться к новому чемпионату было тяжело, но в стане уфимцев сделали все возможное.
Болельщикам еще только предстоит познакомиться с новыми игроками поближе. Но уже сейчас ощущается высокое внимание фанатов к команде. Одним из любимцев в следующем сезоне может стать Иван Хлебородов. Забивной нападающий в прошлом сезоне отправил в ворота соперников 17 мячей за «Калугу».
Первый матч «Уфа» проведет на выезде против «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области. Башкирской команде предстоит совершить перелет по маршруту Уфа – Москва – Ставрополь, а затем преодолеть почти двести километров на автобусе.
Игра начнется в воскресенье в 21:00 по уфимскому времени.