В Уфе состоялось открытие V турнира «Терра Башкирия»

Сегодня на ипподроме «Акбузат» состоялось открытие пятого юбилейного республиканского конного спортивного турнира «Терра Башкирия». Первый этап начался с 1/8 финала.

Лошадь башкирской породы славится своей выносливостью, а потому организаторы увеличили длину прохождения дистанции. Теперь жокеям- любителям вместе с лошадьми нужно преодолеть 2400 метров. В первый соревновательный день не было равных представителям Баймакского района. Дважды стартовал и финишировал первым дебютант турнира 12-летний Егор Кузнецов.

Всего за выход в следующую стадию состязаний поборются более 80 лошадей башкирской породы. Если в первые два сезона турнира лучших выявляли среди представителей районов республики, то сейчас лошадей представляют их владельцы. А отбор ведется по олимпийской системе. Завтра состоится второй соревновательный день.