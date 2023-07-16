«Иннопром-2023»: итоги для Башкортостана

Башкортостан вошел в тройку лидеров в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Результаты работы регионов были объявлены на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Участие в главном промышленном форуме приняла башкирская делегация во главе с Радием Хабировым. Регион организовал свой стенд на «Иннопроме», где представил продукцию местных предприятий. Кроме того, башкирский остров на выставке стал главной деловой площадкой – здесь подписывались соглашения и велись переговоры. Основная тема форума в этом году – стратегия переформатирования бизнеса в новых условиях.

Первые места в рейтинге республика занимала два предыдущих года. Но и в этом не потеряла лидерскую позицию, оставшись в топовой тройке. Башкортостан опередил Краснодарский край, Санкт-Петербург и расположившийся на шестом месте Татарстан. Высокая строчка в списке говорит о том, что регион движется в верном направлении. При этом открывает области, в которых еще нужно поднажать.

В этом году большое значение будет иметь работа с трудовыми ресурсами. Есть их базовый недостаток. Экономика развивается, и компаниям нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты. Кроме того, нам необходимо серьёзно поработать с технологической цифровой платформой для предприятий. Это поможет укрепить наши позиции, а главное – решить вопрос дальнейшей цифровой трансформации предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Место в федеральном рейтинге суммируется из разных блоков. К примеру, в части взаимодействия с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности Башкортостан занимает вторую строчку среди других субъектов страны. Глава республики отметил, что на результат работают сразу несколько слагаемых: эффективная работа промышленных предприятий, поддержка федеральных ведомств и работа управленческой команды республики.

Достижения республики закономерны, мы всегда находимся в топ-3. И самая главная задача – не только не снижать темпов, но и держать динамику, позитивный настрой, который дает возможности и перспективы тем, кто только начинает свой путь в промышленности. Анвер Каримов, генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Башкортостан

Индекс промпроизводства Башкортостана за полгода составил почти 105 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Показатель выше среднероссийского. Объемы увеличились во всех четырех секторах – сырьевом и энергетическом, обрабатывающем, в отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов.

У вас очень дружная команда и толковый, серьезный руководитель, который собрал вокруг себя творческих людей, которые могут генерировать идеи, а это самое главное. А руководителю нужно выбирать лучшие идеи и воплощать их в жизнь. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Республика представляет свой стенд на «Иннопроме» третий год подряд. В этом он посвящен нефтехимическому комплексу Башкортостана. Главная тема международной выставки – устойчивое производство. Речь не только о налаживании новых бизнес-отношений, но и о переформатировании принципов работы рынка в новых условиях.

Тема главной стратегической сессии в этом году – устойчивое производство стратегии обновления. По словам председателя Правительства России Михаила Мишустина, наше будущее за выпуском всего спектра отечественной высокотехнологичной продукции. Жить по-старому не получится – необходимо искать новые формулы.

Наше будущее – за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Причём она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом, что требует принципиально новых подходов и совершенно иного уровня взаимодействия науки, производства и государства. Поэтому Правительство чуть более месяца назад утвердило Концепцию технологического развития страны, которая даст мощный импульс реализации ключевых направлений. Михаил Мишустин, председатель Правительства России

Башкирский стенд – один из наиболее крупных на выставке. Это место для переговоров, заключения соглашений и демонстрации достижений республики, которые не уступают заграничным. Семь предприятий промышленного сектора региона презентовали на площадке свою продукцию.

Башкортостан – не республика меда и нефти. Это промышленный, инновационно развитый регион. Те же авиационные двигатели – КНР такие не делает. Для понимания объема и уровня. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главная страна-партнер «Иннопрома» в этом году – Республика Беларусь. У нашего региона сложились с ней дружеские и деловые взаимоотношения. На территории индустриального парка «Уфимский» возводится завод про производству машин компании «Амкодор». На форуме подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в реализации этого проекта.

Уникальная инвестиционная ситуация в Башкортостане. Отношение первых лиц. Они работают не на популизм, они работают на совесть. Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор»

Башкортостан в пилотном режиме принял участие в проекте развития кластеров. Функции их администрирования отныне взял на себя Фонд развития промышленности. Система, когда роль сопровождения передается госструктуре, позволяет оказывать предприятиям конкретную помощь и поддержку.

Башкортостан стал пилотным проектом, где мы эту методологию обкатали. Это принесло свои результаты: появился целый перечень проектов, у которых есть шансы привлечь как федеральное финансирование, так и инвесторов. Михаил Лабудин, директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Эксперты, назвали регион передовиком в плане создания промышленных кластеров. На территории республики работают порядка 20 индустриальных и технопарков. Есть особая экономическая зона «Алга». Подобная инфраструктура позволяет не только реализовывать крупные инвестпроекты, но также создавать рабочие места. В этом году в республиканской казне заложено более двух миллиардов рублей на поддержку сферы промышленности и энергетики.

На следующий год миллиард федеральных средств планируем привлечь. Они будут реинвестированы. С РФ проговорили, деньги пойдут на технопрак на «Белзане», либо на центр по беспилотникам, либо в сфере высоких технологий, заявку формируем. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан