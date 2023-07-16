«Иннопром-2023»: итоги для Башкортостана

Башкортостан вошел в тройку лидеров в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Результаты работы регионов были объявлены на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Участие в главном промышленном форуме приняла башкирская делегация во главе с Радием Хабировым. Регион организовал свой стенд на «Иннопроме», где представил продукцию местных предприятий. Кроме того, башкирский остров на выставке стал главной деловой площадкой – здесь подписывались соглашения и велись переговоры. Основная тема форума в этом году – стратегия переформатирования бизнеса в новых условиях.
Первые места в рейтинге республика занимала два предыдущих года. Но и в этом не потеряла лидерскую позицию, оставшись в топовой тройке. Башкортостан опередил Краснодарский край, Санкт-Петербург и расположившийся на шестом месте Татарстан. Высокая строчка в списке говорит о том, что регион движется в верном направлении. При этом открывает области, в которых еще нужно поднажать.
Место в федеральном рейтинге суммируется из разных блоков. К примеру, в части взаимодействия с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности Башкортостан занимает вторую строчку среди других субъектов страны. Глава республики отметил, что на результат работают сразу несколько слагаемых: эффективная работа промышленных предприятий, поддержка федеральных ведомств и работа управленческой команды республики.
Индекс промпроизводства Башкортостана за полгода составил почти 105 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Показатель выше среднероссийского. Объемы увеличились во всех четырех секторах – сырьевом и энергетическом, обрабатывающем, в отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов.
Республика представляет свой стенд на «Иннопроме» третий год подряд. В этом он посвящен нефтехимическому комплексу Башкортостана. Главная тема международной выставки – устойчивое производство. Речь не только о налаживании новых бизнес-отношений, но и о переформатировании принципов работы рынка в новых условиях.
Тема главной стратегической сессии в этом году – устойчивое производство стратегии обновления. По словам председателя Правительства России Михаила Мишустина, наше будущее за выпуском всего спектра отечественной высокотехнологичной продукции. Жить по-старому не получится – необходимо искать новые формулы.
Башкирский стенд – один из наиболее крупных на выставке. Это место для переговоров, заключения соглашений и демонстрации достижений республики, которые не уступают заграничным. Семь предприятий промышленного сектора региона презентовали на площадке свою продукцию.
Главная страна-партнер «Иннопрома» в этом году – Республика Беларусь. У нашего региона сложились с ней дружеские и деловые взаимоотношения. На территории индустриального парка «Уфимский» возводится завод про производству машин компании «Амкодор». На форуме подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в реализации этого проекта.
Башкортостан в пилотном режиме принял участие в проекте развития кластеров. Функции их администрирования отныне взял на себя Фонд развития промышленности. Система, когда роль сопровождения передается госструктуре, позволяет оказывать предприятиям конкретную помощь и поддержку.
Эксперты, назвали регион передовиком в плане создания промышленных кластеров. На территории республики работают порядка 20 индустриальных и технопарков. Есть особая экономическая зона «Алга». Подобная инфраструктура позволяет не только реализовывать крупные инвестпроекты, но также создавать рабочие места. В этом году в республиканской казне заложено более двух миллиардов рублей на поддержку сферы промышленности и энергетики.
С этого года в республике добавили новую меру поддержки производителей технических средств реабилитации для инвалидов. Увеличены также суммы для предприятий, специализирующихся на художественных промыслах и детских товарах. В Уфе, к слову, пройдет первый в республике форум индустрии игрушек и настольных игр, созданных в России. Мероприятие, которое также поддержит отрасль, планируется провести в августе и сделать его ежегодным.