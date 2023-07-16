Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Кигинский и Салаватский районы

Власти республики продолжают смотреть на северо-восток как на потенциальную точку роста региона. На неделе Радий Хабиров побывал с визитом в Кигинском и Салаватском районах. В ходе поездки был дан старт нескольким стройкам, самая масштабная из которых – создание историко-культурного парка на малой Родине Салавата Юлаева. Туризм является одним из приоритетных направлений развития территорий. Доказательство тому и уже ставший традиционным всероссийский фестиваль «Туриада», участниками которого являются инвалиды.

Эту песню дети учили на протяжении всего заезда. То, что на финальном прогоне будет сам глава республики, для многих оказалось сюрпризом. В детский лагерь «Маяк» Радий Хабиров приехал, чтобы ознакомиться с проектом будущей реконструкции. На этой площадке власти намерены создать один из филиалов парка «Патриот». За смену здесь одновременно смогут побывать 150 человек: не только старшеклассники, но и студенты колледжей. Для них построят дополнительные жилые модули. Таким образом, Кигинский район станет вторым после Баймакского, где откроются первые филиалы парка «Патриот». Это поможет разгрузить основную площадку в Чишминском районе.

Для патриотического обучения привлекать намерены и ветеранов боевых действий, которых в районе немало. Радию Хабирову показали Аллею героев с портретами земляков, защищавших интересы страны. Ее намерены пополнять новыми именами. Пространство расположено возле главной площади райцентра, в сквере, который реконструировали в прошлом году.

Кигинский район преимущественно сельскохозяйственный. При этом трудиться приходится в условиях зоны рискованного земледелия. Крупнейшим предприятием по растениеводству является «Биотех Тугузлы», образованное всего три года назад. Однако за это время компания сумела нарастить площадь возделываемой земли почти в десять раз.

В хозяйстве активно осваивают нетипичные для данных мест виды сельхозкультур, а также применяют разные методики в работе, например, бинарные посевы. Все это позволяет достигать более хорошего урожая, часть из которого уходит на зарубежные рынки.

За счёт того, что предприятие активно расширяется, нужны новые рабочие руки. В общей сложности на предприятии работают около 100 сотрудников, при этом рук всё равно не хватает. Для того чтобы восполнить дефицит кадров, руководство построило общежитие и намерено привлекать новых рабочих, в том числе из отдаленных районов, которые могли бы приезжать и работать здесь вахтовым методом.

На северо-востоке республике нет городов, только села. О том, что волнует их жителей, глава республики поговорил с главами сельских поселений на семинаре-совещании. Радий Хабиров поблагодарил их за работу и рассказал о поддержке, которую регион продолжит выполнять. Например, сейчас власти активно занимаются ремонтом проблемных дорог. Кроме того, будет и дальше осуществляться поддержка военнослужащих и членов их семей.

Хороший район, трудолюбивые люди. Благодаря новому главе новая энергетика, новое движение. Нужно больше внимания уделять, я давно здесь не был, мы с главой наметили совместные планы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров не раз говорил о необходимости создания комплексной программы по развитию северо-восточных районов. Работа предстоит большая, при этом определенные шаги уже ощутимы. В частности, в сфере туризма. Очередной импульс получил геопарк «Янгантау» в Салаватском районе. На неделе там дали старт строительству исторического комплекса «Салават ере» на родине национального героя. Парк расположится на участке, где когда-то стояла деревня Текеево, откуда родом Салават Юлаев. Ожидается, что открытие состоится в следующем году ко дню рождения национального героя, которое отмечается в июне.

Мы приступили к формированию уникального комплекса. Здесь будет много интересных объектов, посвящённых жизни Салавата Юлаева. Нам нужно сделать сюда хорошую дорогу, чтобы был нормальный проезд. В целом очень аккуратно относимся к этой красоте и создадим такой комплекс, на территорию которого можно будет приехать всей семьёй, прикоснуться к атмосфере, в которой вырос наш национальный герой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одним из главных событийных мероприятий Салаватского района вот уже почти 10 лет является Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов. Туриада проводится на берегу реки Юрюзань. В этом году фестиваль собрал более 160 спортсменов из 12 регионов России. У кого-то нет руки или ноги, при этом участники карабкаются на скалы, преодолевают препятствия на колясках или плавают на катамаранах. Наталья Беликова приезжает на туриаду с момента основания. Девушка, кстати, решила перенять башкирский опыт и организует такой же турнир у себя в Челябинской области.