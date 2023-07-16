На территории Башкирии ликвидированы все лесные пожары

Этот спецавтомобиль приготовили специально для лесных пожаров, сейчас он тут работает. Условия тяжёлые, от высокой температуры расплавился поворотник и обуглилась краска. В ликвидации возгорания также используется пожарный вертолет. С воздуха осуществляется и аэроразведка. Перейдя с низового в верховой, пожар стал опасен не только для огнеборцев, но и для местных жителей.