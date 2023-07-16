На территории Башкирии ликвидированы все лесные пожары

На неделе сразу в нескольких муниципалитетах Зауралья тушили лесные пожары. Сильнее всего стихия ударила по Белорецкому району, где местами низовой пожар перешел в верховой, создалась угроза населенным пунктам. Власти ввели режим ЧС. На место были стянуты дополнительные силы и средства. По поручению главы республики организовали работу межведомственного оперативного штаба. Как боролись с огнем и какова ситуация на данный момент – в нашем сюжете.
20-литровый противопожарный ранец – непременный атрибут огнеборцев. В труднодоступных местах, куда не проехать даже на спецтехнике, с огнем борются вручную.
Крупная группировка работает у села Узян. На подмогу местной добровольной пожарной команде прибыли огнеборцы со всего района. Помогают им добровольцы из числа местных жителей.
Из-за сложного рельефа местности тушить пожар очень сложно. Вчера этот участок был не тронут. Проводят опашку. Если огонь ее перескочит, то потушить лес будет ещё сложнее. В локализации лесного пожара активно применяется тяжёлая спецтехника. Крупные промышленные предприятия республики направили в Белорецкий район многотонные бульдозеры, которые задействованы в опашке. Кратковременный моросящий дождь немного сдержал огненную стихию. Но расслабляться было рано. Эпицентр лесного пожара напоминал пекло.
Этот спецавтомобиль приготовили специально для лесных пожаров, сейчас он тут работает. Условия тяжёлые, от высокой температуры расплавился поворотник и обуглилась краска. В ликвидации возгорания также используется пожарный вертолет. С воздуха осуществляется и аэроразведка. Перейдя с низового в верховой, пожар стал опасен не только для огнеборцев, но и для местных жителей.
Едва залив водой один участок, пожарные тут же получают сигнал о том, что в километре от них возник новый очаг возгорания. И тут важна каждая секунда. Пока едем, пожарные делятся, что было самым сложным за эти дни.
После проведения авиаразведки с помощью вертолета и беспилотника было принято решение о создании двух групп для тушения пожара. На усиление также прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Башкортостану. В общей сложности в работе принимали участие более 200 человек и 50 единиц спецтехники. Это позволило одновременно следить за большей территорией и оперативнее реагировать на новые очаги возгорания.
Произошло то, чего опасались пожарные: огонь перекинулся через опашку. Огнеборцы удерживали лесной пожар на территории 320 гектаров. Работу усложнял сложный рельеф местности. На скалистых участках приходилось проводить опашку вручную. И вновь на помощь пришла сама природа. Как и прогнозировали синоптики, по району прошел дождь, местами сильный, что определенно помогло. Но о локализации пожара говорить было рано.
Ветер немного стих, стало прохладнее, выросла влажность воздуха. Протяженность опашки превысила 60 километров. Увеличили ширину минерализованных полос вокруг трёх населенных пунктов – Узян, Азнгаулово и Катарыш. Принятые меры и долгожданный дождь помогли пожарным обуздать стихию.
Как стало известно сегодня, в 19:55 лесные пожары в Белорецком районе полностью ликвидированы. Действующих лесных пожаров на территории республики нет.