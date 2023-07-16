Участники СВО из Башкирии создали укрепрайоны на Запорожском направлении

Обстановка напряженная, готовность полная. Мобилизованные из Башкортостана на Запорожском направлении СВО превратили свои позиции в непреступные укрепрайоны. Контрнаступление ВСУ продолжается, но после каждой атаки с большими потерями в живой силе и технике им вновь приходится возвращаться на исходную. Тем временем в тыловом пункте наши военнослужащие создали условия для того, чтобы во время отдыха солдаты могли почувствовать себя как дома.
В сентябре прошлого года лейтенант запаса, директор национальной библиотеки Марат Зулькарнаев попал под частичную мобилизацию и отправился в зону проведения СВО. Служит в башкирском полку в Запорожской области. По просьбе сослуживцев открыл музей республики, чтобы землякам было где отдохнуть. Экспонаты на передовую привезли волонтеры. Отдельный уголок отдали под украинские школьные учебники истории.
В создание музея внесли вклад не только волонтеры из Башкортостана, но и мобилизованные. Среди них оказался художник-оформитель с позывным «Тагил». Картину конного памятника национальному герою Салавату Юлаеву он создал за одну ночь.
Среди мобилизованных есть ветеран боевых действий на Северном Кавказе, автор книги о героях Башкортостана с позывным «Дунай». Хотел попасть на СВО ещё в составе первых башкирских батальонов, но не подошёл по возрасту. Тогда, до объявления частичной мобилизации, даже решил пойти на хитрость и отправиться на Донбасс военным корреспондентом.
Организован не только досуг, но и лечение военнослужащих. В этом пункте врачебную помощь получают как раненые, так и пациенты с сезонными заболеваниями.
Общий вес полной разгрузки, бронежилета, каски, оружия и боекомплекта, которые носят на себе солдаты, составляет десятки килограммов. И на передовой в таком виде нужно находиться всё время. Не потерять форму помогает мануальный терапевт. До частичной мобилизации специалист работал по своему профилю в уфимском санатории «Радуга».
Сейчас мы продвигаемся на позиции мобилизованных. Они находятся в непосредственной близости от передовой. Поэтому и окопы тут высокие – более двух метров, чтобы можно было передвигаться в полный рост. Такие позиции здесь растянуты на десятки километров, много разветвлений. И если идти без сопровождающего, то можно заблудиться.
В решении всех вопросов как в зоне СВО, так и дома мобилизованным помогает первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов. На передовой он уже хорошо знаком нашим военнослужащим. Приезжает часто. Вот и к этом визиту бойцы уже подготовили список необходимого. На службу не жалуются.
После удара неонацистов по Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище резко упал. Позиции противника на другом берегу просматриваются в бинокль. И в наступление на этом направлении ВСУ могут пойти в любую минуту. Мобилизованные к такому развитию событий уже давно готовы.
В Запорожской области сейчас идут одни из самых ожесточенных боёв. Войска ВСУ пытаются прорвать здесь нашу оборону, чтобы потом отрезать дорогу в сторону Крыма. Но наши военнослужащие уже подготовились к их встрече. Вот такие противотанковые рвы призваны остановить продвижение бронетехники. Ни один «Леопард» через них уже не перескочит. К тому же вдоль рва расположено минное поле. С обеих сторон дороги эти рвы тянутся на десятки километров.