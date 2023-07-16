Участники СВО из Башкирии создали укрепрайоны на Запорожском направлении

Обстановка напряженная, готовность полная. Мобилизованные из Башкортостана на Запорожском направлении СВО превратили свои позиции в непреступные укрепрайоны. Контрнаступление ВСУ продолжается, но после каждой атаки с большими потерями в живой силе и технике им вновь приходится возвращаться на исходную. Тем временем в тыловом пункте наши военнослужащие создали условия для того, чтобы во время отдыха солдаты могли почувствовать себя как дома.

В сентябре прошлого года лейтенант запаса, директор национальной библиотеки Марат Зулькарнаев попал под частичную мобилизацию и отправился в зону проведения СВО. Служит в башкирском полку в Запорожской области. По просьбе сослуживцев открыл музей республики, чтобы землякам было где отдохнуть. Экспонаты на передовую привезли волонтеры. Отдельный уголок отдали под украинские школьные учебники истории.

В этих учебниках действительно искажается история. Они написаны полностью о вражде России. Это прививали молодому поколению. И как историк я могу сказать, что это совершенно недопустимо. позывной «Музей»

В создание музея внесли вклад не только волонтеры из Башкортостана, но и мобилизованные. Среди них оказался художник-оформитель с позывным «Тагил». Картину конного памятника национальному герою Салавату Юлаеву он создал за одну ночь.

Среди мобилизованных есть ветеран боевых действий на Северном Кавказе, автор книги о героях Башкортостана с позывным «Дунай». Хотел попасть на СВО ещё в составе первых башкирских батальонов, но не подошёл по возрасту. Тогда, до объявления частичной мобилизации, даже решил пойти на хитрость и отправиться на Донбасс военным корреспондентом.

У меня был сертификат об окончании курсов еще во время службы. Я окончил учебно-практические курсы «Бастион» по подготовке журналистов к работе в горячих точках. Проходит мастер-класс у знаменитого военного корреспондента Александра Сладкова. позывной «Дунай»

Организован не только досуг, но и лечение военнослужащих. В этом пункте врачебную помощь получают как раненые, так и пациенты с сезонными заболеваниями.

Меня всё устраивает, хорошо обслуживают. Помогают, первую помощь оказывают. Если что-то требуется, предоставляют без проблем. позывной «Октябрь»

По медикаментам у нас всего хватает, спасибо большое республике. Всё привозят, всего в достаточном количестве. По оборудованию тоже всё привозят, всего достаточно. позывной «Гарик», начальник медицинского пункта

Общий вес полной разгрузки, бронежилета, каски, оружия и боекомплекта, которые носят на себе солдаты, составляет десятки килограммов. И на передовой в таком виде нужно находиться всё время. Не потерять форму помогает мануальный терапевт. До частичной мобилизации специалист работал по своему профилю в уфимском санатории «Радуга».

В основном с жалобами приходят на боли в спине. Стараюсь руками лечить, потому что лекарствами очень долго нужно лечить. позывной «Змей»

Сейчас мы продвигаемся на позиции мобилизованных. Они находятся в непосредственной близости от передовой. Поэтому и окопы тут высокие – более двух метров, чтобы можно было передвигаться в полный рост. Такие позиции здесь растянуты на десятки километров, много разветвлений. И если идти без сопровождающего, то можно заблудиться.

В решении всех вопросов как в зоне СВО, так и дома мобилизованным помогает первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов. На передовой он уже хорошо знаком нашим военнослужащим. Приезжает часто. Вот и к этом визиту бойцы уже подготовили список необходимого. На службу не жалуются.

За девять месяцев очень сильно сдружились, хорошо общаемся. Думаю, в гражданской жизни дальше продолжим общаться. Взаимовыручка хорошая, все ребята друг другу помогают. Нет такого, чтобы кто-то работал, кто-то не работал. Всё вместе сообща делаем. позывные «Варяг» и «Цезарь»

Обстановка стабильно напряжённая, настроение у бойцов боевое. Проводим инженерные работы и постоянно тренируемся, чтобы быть в готовности. позывной «Булгар»

После удара неонацистов по Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище резко упал. Позиции противника на другом берегу просматриваются в бинокль. И в наступление на этом направлении ВСУ могут пойти в любую минуту. Мобилизованные к такому развитию событий уже давно готовы.