В Башкирии сайт по контрактной службе с апреля набрал более 50 тыс. просмотров

В военкоматы республики продолжают идти желающие служить по контракту. На неделе был зафиксирован своеобразный рекорд. Сайт башбат.рф, посвященный набору новобранцев, с апреля набрал более 50 тысяч просмотров.

По статистике, чаще всего на страницу заходили жители Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска. В военкомате напоминают, что заключить контракт могут граждане России в возрасте до 60, в исключительных случаях – мужчины до 65 лет. Это могут быть и лица, не проходившие военную службу, но имеющие высшее или среднее профессиональное образование.