Известны четвертьфиналисты турнира «Терра Башкирия – 2023»

На самом деле о лошадях Айгуль Муратова может говорить часами. 18-летняя жокей-любитель из Чишминского района – одна из фавориток нынешнего сезона турнира «Терра Башкирия». Три года назад она сотворила сенсацию, победив сначала на отборочном этапе соревнований, а затем став лучшей по итогам всего сезона. В юбилейном, пятом турнире Айгуль будет выступать на двух лошадях – Уразбае и Елкыбае. Деревня Теперишево Чишминского района. Здесь у отца Айгуль Марата Ахметшина свое хозяйство, в котором насчитывается до ста голов. Две лошади башкирской породы подошли по всем параметрам и были допущены экспертной комиссией до соревнований «Терра Башкирия – 2023».