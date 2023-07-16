Известны четвертьфиналисты турнира «Терра Башкирия – 2023»

В Уфе дан старт пятому, юбилейному республиканскому конноспортивному турниру «Терра Башкирия». На ипподроме «Акбузат» прошли открытие и соревнования. Первый этап начался с 1/8 финала. Всего за лидерство будут бороться 89 лошадей башкирской породы. Если в первые два сезона турнира лучших выявляли среди жокеев-любителей из районов республики, то сейчас лошадей представляют их владельцы. А общий призовой фонд составляет 10 миллионов рублей.
На самом деле о лошадях Айгуль Муратова может говорить часами. 18-летняя жокей-любитель из Чишминского района – одна из фавориток нынешнего сезона турнира «Терра Башкирия». Три года назад она сотворила сенсацию, победив сначала на отборочном этапе соревнований, а затем став лучшей по итогам всего сезона. В юбилейном, пятом турнире Айгуль будет выступать на двух лошадях – Уразбае и Елкыбае. Деревня Теперишево Чишминского района. Здесь у отца Айгуль Марата Ахметшина свое хозяйство, в котором насчитывается до ста голов. Две лошади башкирской породы подошли по всем параметрам и были допущены экспертной комиссией до соревнований «Терра Башкирия – 2023».
Готовится к соревнованиям и Ксения Морозова – продолжательница известной в республике династии коневладельцев. Ее отец Владимир Матусевич – мастер-наездник со стажем выступлений в конном спорте более 40 лет. Мама Елена Леонидовна – коневод. Сама Ксения тоже мастер-наездник, за плечами которой десятки побед на турнирах разного уровня. Сейчас спортсменка готовится на отборочные соревнования в Москве, где поборется за традиционный приз Элиты, после чего выступит во Франции и затем на турнире в Уфе. В рамках республиканского турнира «Терра Башкирия» разыгрываются еще и традиционные и именные призы для лошадей рысистых и верховых пород.
Именно с этих состязаний и стартовал новый сезон. Непростым получился розыгрыш приза Павлина, где первенствовала опытная мастер-наездник Анастасия Секисова. В призе Аналогичный победу на последнем круге вырвал представитель Благоварского района Эмиль Кунакбаев на Саморе.
«Терра Башкирия» уже пятый год подряд делает коневодство и конный спорт привлекательным и более популярным в республике. А еще цель фестиваля – популяризировать лошадь башкирской породы. С прошлого года изменился формат соревнований: если раньше лучших выявляли среди представителей районов республики, то сейчас лошадей выставляют владельцы. А состязания проходят по олимпийской системе.
Лошадь башкирской породы славится своей выносливостью. А потому не обошлось без еще одного нововведения – организаторы увеличили длину дистанции. Теперь жокеям-любителям вместе с лошадьми нужно преодолеть 2400 метров. В первый соревновательный день не было равных представителям Баймакского района. Дважды стартовал и финишировал первым дебютант турнира 12-летний Егор Кузнецов. Продемонстрировали мастерство и жокеи из Альшеевского и Бураевского районов. На последних метрах уступил лидерство Артем Мустафин из Дуванского района.
Всего в рамках пятого, юбилейного конноспортивного турнира пройдут восемь туров. Уже известны четвертьфиналисты соревнований. Они продолжат выступления через неделю. Подведут итоги состязаний 10 сентября.