В Уфе стало известно количество случаев заражения корью

Администрация Уфы, ссылаясь на данные регионального Роспотребнадзора, обнародовала информацию о случаях заражения корью в столице: по последним данным, в Уфе зарегистрировано 22 таких случая.

Всего на территории республики зафиксировано 65 лабораторно подтвержденных случаев кори, из которых 46 случаев зарегистрировано у детей. В зоне риска – дети до пяти лет, так как они чаще других возрастных групп населения заражаются этой опасной инфекций.

Следует отметить, что пока специфического лечения кори не существует, поэтому профилактические меры играют ключевую роль в борьбе с инфекцией. Одним из основных инструментов в противостоянии кори является профилактическая вакцинация.