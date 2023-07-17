В Башкирии пресекли деятельность компании по замене газового оборудования

Межрайонная прокуратура г. Белебея выступила в суде с требованием о прекращении деятельности организации, специализирующейся на замене газового оборудования.

В ходе расследования установлено, что ООО «Межрегион Горгаз» выполнило работы по замене газового оборудования для пяти абонентов в Белебее. Но без заключения договоров с собственниками жилых помещений о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Кроме того, компания не имела соглашения со специализированной организацией об аварийно-диспетчерском обслуживании объектов, что является важным аспектом для обеспечения безопасности.

Прокуратура ознакомилась с ситуацией. Было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о признании деятельности данной организации на территории региона незаконной и последующем ее запрете.