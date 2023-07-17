В Башкирии потушены все лесные пожары

В Белорецком и Бурзянском районах, где произошли последние три лесных пожара, для их тушения было мобилизовано 389 человек и задействовано 9 единиц техники.

Силы были направлены на борьбу с возгораниями, которые возникали в течение всего пожароопасного периода 2023 года.

В общей сложности с начала этого периода было зафиксировано 126 очагов природных пожаров, охвативших площадь в размере 3532,14 гектара.