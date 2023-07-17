На стене дома в Уфе появилось необычное граффити

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев рассказал, что на стене дома №16/1 в Уфе появилось новое граффити, которое называется «Уходящие воспоминания». Автором мурала является Сергей Iman.

Фото №1 - На стене дома в Уфе появилось необычное граффити

На граффити изображен старик, который обнаружил на своей руке отметку в виде крестика и пытается вспомнить, для чего поставил эту метку. К голове пожилого мужчины крепятся опустевшие скворечники, а улетевшие птицы олицетворяют собой воспоминания.

Все-таки одна из птиц на граффити изображена: это самое яркое воспоминание мужчины, которое он никогда не забудет.

Фото: Ратмир Мавлиев.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии