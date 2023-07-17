В Башкирии сотрудник полиции передавал владельцу эвакуатора информацию о ДТП

Прокуратура Стерлитамакского района вынесла судебное решение в отношении бывшего инспектора Стерлитамакского отделения ГИБДД, который признан виновным в получении взяток и незаконной передаче данных о ДТП, где требовалась эвакуация транспортных средств.

Установлено, что в период с июня 2020 года по январь 2022 года инспектор за вознаграждение передавал информацию о произошедших авариях индивидуальному предпринимателю, который занимался эвакуацией автомобилей с мест ДТП.

По данным следствия, общая сумма, которую бывший полицейский получил за предоставление этих данных, составила 21,5 тысячи рублей.

Учитывая серьезность проступка, прокуратура Стерлитамакского района приняла решение о взыскании с бывшего полицейского полученной им взятки, а также штрафа за содеянное в размере 50 тысяч рублей.