В Башкирии в ДТП с большегрузами погиб заслуженный тренер

В Салаватском районе при столкновении четырех автомобилей погиб человек. Как сообщили в региональной ГИБДД, страшное ДТП произошло недалеко от села Малояз на 29 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит.
Столкнулись два легковых автомобиля, грузовая фура, «КамАЗ». Водитель Hyundai Santa Fe скончался от полученный травм в автомобиле скорой помощи. Водитель Toyota RAV 4 получил различные травмы.
Как сообщается в группе «На земле Салавата (СМИ)» в соцсети «Вконтакте», в аварии погиб тренер ДЮСШ села Малояз Олег Ханов. Ему две недели назад исполнилось 63 года.
Фото: ГИБДД по РБ.