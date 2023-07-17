Из Башкирии более 5,5 тысячи призывников отправились на службу в армию

Более 5,5 тысячи призывников из Башкирии поступили на службу в Вооруженные Силы России в рамках весеннего призыва, сообщает военный комиссариат республики.

Молодые люди будут проходить службу в различных регионах страны. Отметим, пять призывников отправлены в научные роты.

Перед отправлением все призывники сдали тест на COVID-19. Кроме того, они получили медицинские маски, бахилы, антибактериальные средства, а также вещевое и продовольственное имущество.

Как сообщили в военном комиссариате республики, пассажирский транспорт проходил дополнительную обработку перед посадкой призывников. Их перевозили в отдельных вагонах или воинских эшелонах, чтобы минимизировать контакты с гражданским населением. Эти меры безопасности были предприняты на всех видах транспорта.