Из Башкирии более 5,5 тысячи призывников отправились на службу в армию

Более 5,5 тысячи призывников из Башкирии поступили на службу в Вооруженные Силы России в рамках весеннего призыва, сообщает военный комиссариат республики.
Молодые люди будут проходить службу в различных регионах страны. Отметим, пять призывников отправлены в научные роты.
Перед отправлением все призывники сдали тест на COVID-19. Кроме того, они получили медицинские маски, бахилы, антибактериальные средства, а также вещевое и продовольственное имущество.
Как сообщили в военном комиссариате республики, пассажирский транспорт проходил дополнительную обработку перед посадкой призывников. Их перевозили в отдельных вагонах или воинских эшелонах, чтобы минимизировать контакты с гражданским населением. Эти меры безопасности были предприняты на всех видах транспорта.
Большинство призывников направлены в учебные центры, где они будут проходить обучение по своим специальностям в течение 4-5 месяцев.